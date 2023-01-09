Москва, 9 января, 2023, 19:00 — ИА Регнум. В пассажирских автобусах, столкнувшихся в Сенегале, не было граждан России. Об этом 9 января сообщает пресс-служба МИД РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД России

«По предварительным данным, жертвами трагедии стали не менее 40 человек, более 90 человек получили травмы различной степени тяжести», — говорится в сообщении.

Российские дипломаты выразили соболезнования родным и близким тех, кто погиб в аварии.

Стоит отметить, что автобусы в Сенегале столкнулись 8 января. ДТП произошло возле населённого пункта Каффрин, расположенного в центральной части страны. В стране объявили трёхдневный траур с 9 января.