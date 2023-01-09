Владикавказ, 9 января, 2023, 18:57 — ИА Регнум. Во Владикавказе пожарные ликвидировали возгорание в многоквартирном жилом доме по улице Проспект Коста. Об этом сообщили 9 января в ГУ МЧС по Северной Осетии-Алании.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

В ведомстве уточнили, что пожар произошел на шестом этаже. Огонь прошёл по площади 35 кв. м.

«В ходе тушения пожара огнеборцы спасли 101-летнюю жительницу Владикавказа. Пожарные вывели долгожительницу из квартиры и помогли спуститься с десятого этажа многоквартирного здания», ― говорится в сообщении МЧС в телеграм-канале.

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Из-за сильного задымления женщина не могла покинуть квартиру самостоятельно. Также пожарные спасли мужчину из квартиры на шестом этаже. Медицинская помощь спасенным не потребовалась.

«Эвакуировано 95 человек», ― добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, сообщение о пожаре в многоквартирном доме по улице Проспект Коста, 240 поступило в 16:30 9 января. На тушении пожара были задействованы 18 человек и шесть единиц техники.