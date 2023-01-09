Нарьян-Мар, 9 января, 2023, 18:55 — ИА Регнум. Эвакуация людей с потерпевшего крушение самолета в Ненецком автономном округе завершена. В настоящее время все находившиеся в самолете пассажиры вывезены с места крушения в поселок Каратайка. Такая информация поступила к настоящему времени от представителя МЧС по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

Ранее сообщалось о начале эвакуации людей в поселок, находящийся неподалеку от места ЧП. Пострадавших должны были разместить в школе-интернате.

«Эвакуация завершена. Все находившиеся на борту перевезены в поселок Каратайка», — заявили в МЧС.

Напомним, самолет Ан-2, летевший из Усть-Кары в Нарьян-Мар, упал 9 января в десяти километрах от поселка Каратайка в Ненецком АО. В результате крушения погибли два человека, среди них — пилот. В МЧС сообщили также о четырех пострадавших. Однако, по информации СК, число пострадавших составляет десять человек.