Лондон, 9 января, 2023, 18:51 — ИА Регнум. Пятикратный победитель Лиги чемпионов УЕФА и нападающий сборной Уэльса по футболу Гарет Бейл объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста в возрасте 33 лет. Об этом футболист сообщил 9 января в своих социальных сетях.

IMAGO/ULMER/Global Look Press Гарет Бейл

В прошлом сезоне Гарет Бейл, выступая за футбольный клуб «Лос-Анджелес», принял участие в 13 матчах МЛС 2022, в которых отметился тремя забитыми мячами. Суммарно на поле валлиец провел 369 минут. В составе сборной Уэльса нападающий сыграл в трех матчах групповой стадии.

Ранее валлиец выступал за «Саутгемптон», лондонский «Тоттенхэм» и мадридский «Реал». В составе «сливочных» Бейл и смог пять раз выиграть главный европейский клубный турнир.

Как передавало ИА REGNUM, ранее национальная сборная Португалии по футболу объявила о назначении на пост главного тренер команды испанского наставника Роберто Мартинеса.