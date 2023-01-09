Пекин, 9 января, 2023, 18:54 — ИА Регнум. Министры иностранных дел Китая и Пакистана Цинь Ган и Билавал Зардари 9 января по телефону обсудили вопросы укрепления отношений между странами. Об этом сообщает пресс-служба МИД КНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Пакистан и Китай

В китайском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Пекин готов дальше работать на сближение с Исламабадом, как об этом ранее договорились лидеры обеих республик.

«Мы заинтересованы в непрерывном укреплении дружбы между двумя государствами и готовы рука об руку создавать ещё более тесное китайско-пакистанское судьбоносное сообщество в новую эру», — процитировали в пресс-службе Цинь Гана.

Отмечается, что он также заявил о прочном взаимном доверии между Китаем и Пекином, на основании которого строятся дружеские отношения сторон. Китайский министр также отметил тесные контакты, которые были установлены между странами на высшем уровне.

Напомним, премьер-министр Пакистаном Шахбаз Шари в ноябре 2022 года посетил Пекин, где провёл переговоры с председателем КНР Си Циньпином. Китайский лидер призвал главу пакистанского правительства «стоять на правильной стороне истории» в сложившейся в мире неопределённой ситуации.