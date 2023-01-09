Тамбов, 9 января, 2023, 18:49 — ИА Регнум. Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело о халатности в Тамбове после закрытия троллейбусных линий, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Троллейбус

По сообщению ведомства, уголовное дело возбудили по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина после сообщений граждан о закрытии троллейбусных линий.

В видеообращении к Александру Бастрыкину, жители Тамбова охарактеризовали сложившуюся ситуацию как разрушение транспортной инфраструктуры и попросили разобраться с закрытием троллейбусных линий. Граждане, по сообщению пресс-службы, считают, что решение об их закрытии нарушает права жителей и вредит экологии.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2023 года поселок Строитель, село Бокино, деревня Лужки, поселок Тригуляй, деревня Перикса, село Покрово-Пригородное войдут в состав городского округа Тамбов в качестве сельских населенных пунктов.

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