Москва, 9 января, 2023, 18:42 — ИА Регнум. Межрегиональное территориальное управление Росавиации Республики Саха (Якутия) расследует причины разгерметизации самолета Ан-26 авиакомпании «ИрАэро», выполнявшего рейс Маган — Магадан 9 января 2023 года.

Эрик Романенко/ТАСС Ан-26

По предварительным данным, после набора высоты до 2900 метров экипаж зафиксировал разгерметизацию воздушного судна и принял решение о возврате в аэропорт вылета. Через 12 минут после обнаружения факта разгерметизации самолет благополучно приземлился в Магане и высадил пассажиров.

«Произошло частичное открытие задней грузовой рампы, что повлекло разгерметизацию. Ход расследования находится на особом контроле центрального аппарата Росавиации», — сообщили в ведомстве.

Ранее ИА REGNUM сообщало об авиакатастрофе с легкомоторным самолетом в Ненецком автономном округе.

Читайте также: В Ненецком автономном округе упал Ан-2, есть погибшие