Росавиация взяла под особый контроль расследование разгерметизации Ан-26
Расследование дела о разгерметизации самолета Ан-26 в Якутии взяли под особый контроль в Росавиации
Москва, 9 января, 2023, 18:42 — ИА Регнум. Межрегиональное территориальное управление Росавиации Республики Саха (Якутия) расследует причины разгерметизации самолета Ан-26 авиакомпании «ИрАэро», выполнявшего рейс Маган — Магадан 9 января 2023 года.
По предварительным данным, после набора высоты до 2900 метров экипаж зафиксировал разгерметизацию воздушного судна и принял решение о возврате в аэропорт вылета. Через 12 минут после обнаружения факта разгерметизации самолет благополучно приземлился в Магане и высадил пассажиров.
«Произошло частичное открытие задней грузовой рампы, что повлекло разгерметизацию. Ход расследования находится на особом контроле центрального аппарата Росавиации», — сообщили в ведомстве.
Ранее ИА REGNUM сообщало об авиакатастрофе с легкомоторным самолетом в Ненецком автономном округе.
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