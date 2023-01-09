Вашингтон, 9 января, 2023, 18:39 — ИА Регнум. Американский экономист Ричард Вульф назвал повышенные запросы Украины на западное вооружение признанием киевским режимом своего неизбежного поражения.

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«Если бы Украина побеждала, ей не нужно было бы выпрашивать больше танков, бронемашин и так далее. Ее союзникам не нужно было бы их отдавать», — написал экономист Ричард Вульф в своем twitter-аккаунте 9 января.

В конце декабря 2022 года президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом США Джо Байденом добился выделения со стороны американского государства военной помощи в размере 1,85 миллиарда долларов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Германия не намерена отправлять Украине немецкие основные боевые танки Leopard 2.