Тбилиси, 9 января, 2023, 18:38 — ИА Регнум. Следующее заседание Тбилисского городского суда по рассмотрению ходатайства об освобождении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили назначено на 11 января. Об этом, как передаёт телеканал «Мтавари архи», 9 января сообщил на очередном заседании по данному вопросу судья Георгий Аревадзе.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

По данным журналистов, адвокаты политика настаивали на том, чтобы заседания проходили ежедневно. На это судья ответил, что заседания «физически не могут проводиться» ежедневно, так как постоянно приходится знакомиться с большим объёмом информации.

Сообщается, что Саакашвили не участвовал в заседании суда, сославшись на проблемы со здоровьем. Ранее он отказался участвовать в заседаниях по видеосвязи. Во время заседания во дворе здания суда традиционно протестовали сторонники бывшего президента.

Напомним, Саакашвили с мая 2022 года находится в тбилисской больнице из-за проблем со здоровьем. Он заявляет, что якобы скоро умрёт, если ему не позволят лечиться за границей. На этом основании адвокаты политика начали процесс по его освобождению по состоянию здоровья. При этом в больнице сообщают, что экс-президент якобы саботирует лечение, что мешает его выздоровлению.