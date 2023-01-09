Пекин, 9 января, 2023, 18:26 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Китая Цинь Ган во время телефонной беседы с южнокорейским коллегой Пак Чином выразил обеспокоенность временными антиковидными ограничениями Сеула, сообщает сайт внешнеполитического ведомства КНР.

Alberto Ortega/Keystone Press Agency/Global Look Press В защитной маске

Глава МИД Китая выразил озабоченность в связи со временными ограничениями, которые недавно приняли власти Южной Кореи в отношении прибывающих из КНР лиц. Цинь Ган заявил, что Пекин надеется на «объективный и научно обоснованный подход» южнокорейской стороны в этом вопросе. В ходе разговора глава МИД Китая также положительно отозвался о развитии добрососедских отношений с Южной Кореей.

Со своей стороны глава МИД Южной Кореи выразил заинтересованность в активизации двусторонних культурно-гуманитарных и межличностных контактов.

В ходе разговора стороны обменялись мнениями по поводу обстановки на Корейском полуострове.

С 8 января власти КНР ослабили карантинные меры на границе. После этого Великобритания, Южная Корея, США и европейские страны выразили намерение ужесточить правила въезда в страну для китайских граждан, опасаясь возникновения новых штаммов коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее новый глава МИД Китая выразил готовность продвигать двусторонние отношения с Москвой во время беседы с главой российского внешнеполитического ведомства.