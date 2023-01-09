Посёлок Рощино, Ленинградская область, 9 января, 2023, 18:32 — ИА Регнум. В поселке Рощино Выборгского района Ленинградской области 42-летняя женщина получила смертельные травмы, съезжая на «ватрушке» по необорудованному склону. По факту случившегося начата доследственная проверка.

Shopboom.ru «Ватрушка»

Трагедия произошла 7 января, когда женщина съехала с необорудованной горки и ударилась головой о дерево. Её доставили в больницу, где потерпевшая умерла от полученных телесных повреждений.

Место происшествия осмотрели следователи, криминалисты и сотрудники полиции. После проведения необходимых доследственных мероприятий и установления всех обстоятельств произошедшего будет решен вопрос о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела.

«Кроме того, будет дана оценка деятельности органов местного самоуправления», — говорится в сообщении СУ СКР по Ленобласти.

По данным телеграм-канала «Mash на Мойке», женщина получила смертельную травму на глазах мужа и сына. Супруг вызвал скорую, которая доставила пострадавшую в больницу в Сестрорецке, где у неё диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и кровоизлияние в мозг. Через два часа женщина скончалась.