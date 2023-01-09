Нарьян-Мар, 9 января, 2023, 18:19 — ИА Регнум. В МЧС сообщили о начале эвакуации пострадавших с места крушения самолета АН-2 в Ненецком АО. Временно пассажиров упавшего лайнера разместят в школе-интернате поселка Каратайка, сообщили 9 января в пресс-службе регионального управления МЧС.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

«На данный момент проводится эвакуация пассажиров самолёта АН-2 совершившего жесткую посадку в десяти километрах от поселка Каратайка. Люди будут размещены в школе-интернате н. п. Каратайка. В результате происшествия, по последним данным, четыре человека пострадало, два погибло», — говорится в сообщении.

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Напомним, ранее в СКР сообщали о десяти пострадавших и двоих погибших при совершении жёсткой посадки легкомоторного самолета АН-2 в Ненецком АО. Одной из предварительных версий падения воздушного судна является обледенение корпуса.

Ранее сообщалось, что самолет АН-2, летевший из Усть-Кары в Нарьян-Мар, упал 9 января в районе поселка Каратайка в Ненецком АО. В результате крушения погибли два человека, в том числе пилот. Пострадали десять пассажиров, среди которых — двое детей.