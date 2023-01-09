Санкт-Петербург, 9 января, 2023, 18:30 — ИА Регнум. В Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга от органов полиции поступили материалы в отношении депутата городского Законодательного собрания Бориса Вишневского (фракция «Яблоко») и его бывшего коллеги по Заксобранию Максима Резника. Обоих политиков могут привлечь к административной ответственности за дискредитацию Вооруженных сил России по статье 20.3.3 КоАП РФ.

Assembly.spb.ru Максим Резник и Борис Вишневский

По данным «Фонтанки», Вишневскому и Резнику вменяют правонарушение, совершенное публикацией сообщений в соцсетях и мессенджерах о событиях в украинском городе Буче в апреле 2022 года. Экспертное заключение, подтверждающее противоправный характер постов, было подготовлено по запросу Центра по противодействию экстремизму и в конце декабря 2022 года оформлено в двух протоколах.

Резник, осужденный ранее за хранение наркотических веществ без цели сбыта, но избежавший колонии, в сентябре 2022 года уехал из России на неопределённый срок. А Вишневский высказал удивление, что его не пригласили для составления протокола: он отрицает нарушение закона в своих высказываниях.

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Напомним, лживый вброс о якобы массовом убийстве российскими военными жителей Бучи появился в начале апреля 2022 года. Эти обвинения Запад использовал как повод для очередных западных санкций против России.