Нарьян-Мар, 9 января, 2023, 18:07 — ИА Регнум. В настоящее время на месте жёсткой посадки самолета АН-2 в Ненецком АО проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению причин авиапроисшествия. Следователи Архангельского следственного отдела на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте устанавливают причины падения легкомоторного самолета, на борту которого находились 12 человек, двое из них погибли. Об этом сообщили в СК по региону.

Владимир Смирнов/ТАСС Ан-2

«На месте происшествия работают следователи и криминалисты, проводится осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, допрашиваются очевидцы, оказывается психологическая помощь, а также устанавливаются все условия и причины произошедшего. Рассматриваются разные версии», — говорится в сообщении.

Между тем, по некоторым данным, причиной случившегося ЧП могло быть обледенение. Об этом пишет ряд СМИ, в том числе телеграм-канал Mash. Однако версия о том, что у самолета обледенела обшивка, что вызвало сложности с управлением, пока не подтверждена официально. К тому же в этом районе в настоящее время полярная ночь и туман, что затрудняет условия видимости во время полета.

Читайте также: СК возбудил дело по факту крушения самолета АН-2 в Ненецком АО

Напомним, самолет АН-2 упал 9 января в районе поселка Каратайка в Ненецком АО. В результате крушения погибли два человека, в том числе пилот. Пострадали десять пассажиров, среди которых — двое детей.