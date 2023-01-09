София, 9 января, 2023, 18:06 — ИА Регнум. Решение парламента Болгарии об оказании военно-технической помощи Киеву будет проверено на соответствии Основному закону страны. Соответствующее дело завёл Конституционный суд Болгарии. Об этом 9 января сообщили в судебной инстанции.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

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С запросом инициировать такую процедуру в КС республики обратились 50 депутатов от партии «Возрождение» и Болгарской социалистической партии. Они потребовали объявить решение парламента незаконным. Ранее в законодательном органе представители этих политических объединений проголосовали против предоставления Киеву военной помощи.

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря Болгарский парламент утвердил список вооружений для передачи Украине. Этот список засекречен, но чиновники в правительстве заявили, что он включает в основном лёгкое вооружение и боеприпасы.