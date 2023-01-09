Варшава, 9 января, 2023, 18:22 — ИА Регнум. В Польше создадут новую пехотную дивизию, которую разместят на северо-востоке страны. Об этом 9 января сообщил журналистам министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.

Defense.gov Польский и американский солдаты

«Между 16-й механизированной дивизией, которая действует в первую очередь в Варминско-Мазурском воеводстве, и 18-й механизированной дивизией, которая действует в основном в Мазовецком и Люблинском воеводствах, появится 1-я дивизия пехоты легионов», — сказал Блащак.

По его словам, в рамках нового соединения будет несколько воинских частей. Зоной ответственности дивизии будет Подляское воеводство. Регион граничит с Белоруссией.

Напомним, в декабре 2022 года стало известно, что НАТО перебросило в Польшу примерно 700 единиц военной техники, в том числе произведённые в США танки Abrams.