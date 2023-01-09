Берлин, 9 января, 2023, 18:02 — ИА Регнум. Поставки вооружений киевскому режиму не отвечают интересам Германии. С таким заявлением выступил сопредседатель оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла.

IMAGO/Frederic Kerna/Global Look Press Тино Крупалла

По его словам, правительство Германии втягивает страну в войну с Россией. «Зеленые» при этом, по мнению Тино Крупалла, являются поджигателями войны под номером один. Так немецкий политик прокомментировал выступление вице-канцлера и министра экономики Германии Роберта Хабека, который ранее заявил, что не исключает возможности поставок Киеву боевых танков Leopard.

Тино Крупалло также отметил, что никакие обязательства перед ЕС или Североатлантическим альянсом не могут вынуждать Германию становиться частью конфликта.

«В интересах граждан Германии было бы прекратить поставки оружия и восстановить экономические отношения с Россией», — заявил глава немецкой партии, добавив, что дипломатия Германии должна быть направлена на достижение перемирия путем переговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что Федеративная Республика Германия на данный момент не намерена отправлять Украине немецкие основные боевые танки Leopard 2.