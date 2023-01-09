Москва, 9 января, 2023, 17:58 — ИА Регнум. Законопроект об ограничениях при продаже энергетиков и тоников внесли в Госдуму депутаты фракций КПРФ, ЛДПР и СРЗП во главе с Ниной Останиной, передает корреспондент ИА REGNUM 9 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Розничная продажа безалкогольных тонизирующих и безалкогольных энергетических напитков лицам в возрасте до восемнадцати лет (несовершеннолетним) не допускается, следует из документа. Кроме того, запрещается торговля подобными напитками в организациях культуры, на стадионах, в поликлиниках, больницах, в детских и молодежных организациях.

Авторы полагают необходимым и целесообразным законодательно урегулировать сложившуюся ситуацию и ввести ограничения розничной продажи несовершеннолетним и потребления (распития) безалкогольных энергетических напитков в общественных местах.

«Энергетические напитки имеют свою специфику по сравнению с другими напитками, поскольку в их состав входят тонизирующие компоненты: кофеин, таурин, L-карнитин, глюкуронолактон. Основными компонентами указанных напитков являются кофеин синтетического происхождения, природные биологически активные вещества из разрешенных лекарственных растений или их экстрактов, оказывающих тонизирующее действие, а также витамины (С, РР, В2, В5, В6, В12). Учитывая, что содержание кофеина в энергетических напитках обычно составляет верхний допустимый суточный уровень потребления (от 150 до 320 мг/л), при допустимом его потреблении 150 мг в сутки, и то, что выпуск тонизирующих напитков производится в упаковках объемом 250 мл и более, и не исключая возможности употребления тонизирующего напитка молодым человеком более одной упаковки в день, это может привести к негативному влиянию на здоровье», — отмечается в сопроводительных материалах к законопроекту.