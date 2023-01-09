Глава Ненецкого АО сообщил о вылете вертолетов к месту падения АН-2, как только позволит погода

Нарьян-Мар, , 17:52 — REGNUM Два вертолета вылетят к месту жесткой посадки самолета АН-2 в Ненецком автономном округе, как только позволят метеоусловия. Об этом сообщил 9 января глава субъекта Юрий Бездудный.

Юрий Бездудный © Екатерина Эстер/nao24.ru/ТАСС

«В аэропорту Нарьян-Мара готовы к вылету два вертолета со спасателями и медиками. Как только позволят метеоусловия, спасатели направятся к месту», — уточнил сказал губернатор в своем Telegram-канале.

По его словам, в настоящий момент поиски пострадавших ведутся с помощью наземной группы спасателей в районе поселка Каратайка. По предварительным данным, число пострадавших при крушении лайнера составляет десять человек. Два человека, в том числе пилот, погибли, уточнили в СК.

Ранее сообщалось, что по факту авиапроисшествия СК возбудил уголовное дело. Предварительной причиной ЧП назвали обледенение самолета.

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