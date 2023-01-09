Владикавказ, 9 января, 2023, 17:49 — ИА Регнум. Во Владикавказе пожарные тушили возгорание в многоквартирном доме. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМЧС по Северной Осетии.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

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В ведомстве уточнили, что сообщение о пожаре по улице Проспект Коста, 240 поступило в 16:30 9 января.

«Эвакуировано из здания 70 человек», ― говорится в сообщении МЧС в телеграм-канале.

На тушении пожара были задействованы 18 человек и шесть единиц техники.

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Как сообщало ИА REGNUM, 5 января пожар произошёл в жилом доме в Чебоксарах. В результате пострадали десять человек, включая шестерых детей. Два ребёнка — годовалый и трехмесячный — были доставлены в больницу в тяжёлом состоянии.

Из здания было эвакуировано 14 человек. Пожар тушили по второму — повышенному — номеру.