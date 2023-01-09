Стокгольм, 9 января, 2023, 18:00 — ИА Регнум. Швеция и США ведут переговоры по усилению оборонного сотрудничества между странами. Об этом 9 января сообщает пресс-служба шведской правительственной канцелярии.

Global Look Press/Keystone Press Agency Вооруженные силы Швеции

По данным пресс-службы, Стокгольм и Вашингтон обсуждают условия Соглашения о военном сотрудничестве, которое будет определять рамки сотрудничества в военной сфере.

«Когда соглашение будет заключено, оно позволит нашим странам и дальше углублять двустороннее сотрудничество в области безопасности и обороны, укреплять сотрудничество как союзников по НАТО, а также способствовать надёжной трансатлантической безопасности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что договор предварительно должен быть одобрен парламентом Швеции, тогда он вступит в силу. В пресс-службе также заявили, что Стокгольм активизирует работу в сфере безопасности королевства.

Напомним, в апреле 2014 года США заключили Соглашение о военном сотрудничестве с Филиппинами. Документ позволяет Соединённым Штатам перемещать войска на Филиппины для длительного пребывания, а также строить и использовать военные базы в стране как для американских, так и для филиппинских войск.