Днепропетровск, Украина, 9 января, 2023, 17:44 — ИА Регнум. В двух украинских регионах объявлена вечером 9 января воздушная тревога.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

В очередной раз воздушную тревогу объявили сегодня в Днепропетровской области — в 17:09 мск, и одновременно — в Кировоградской области. К настоящему моменту режим воздушной тревоги отменён.

Напомним, украинские власти в течение дня 9 января шесть раз объявляли воздушную тревогу в Харьковской области. Кроме того, тревога объявлялась в Днепропетровской и Полтавской областях.