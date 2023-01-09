Москва, 9 января, 2023, 17:40 — ИА Регнум. Актёр Артур Смольянинов, который ранее покинул Россию, задолжал 39 тысяч рублей по нарушениям правил дорожного движения (ПДД). Это 9 января следует из баз данных российских ФССП и ГИБДД.

Цитата из к/ф «Самара». Реж. Станислав Дремов. 2012. Россия Артур Смольянинов

Согласно этой информации, в общей сложности Смольянинов с середины 2019 года не оплатил штрафы за 22 нарушения, из которых 13 произошли в октябре–ноябре 2022 года, когда актёр уже уехал из России.

При этом в числе нарушений пересечение сплошной линии, несоблюдение разметки и превышение скорости, штрафы за них не были оплачены в течение месяцев и потому были переданы для взыскания судебным приставам. Также во всех документах указан один автомобиль актёра — серебристая Mazda CX-5.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера Артура Смольянинова, снявшегося в ряде сериалов и таких известных фильмах, как «9 рота», «Жара», «1612» и др.

Напомним, ранее актёр Артур Смольянинов, покинувший Россию, сделал в интервью изданию «Новая газета Европа» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) признание в том, что он готов участвовать в боевых действиях на стороне украинских нацистов.