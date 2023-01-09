Нарьян-Мар, 9 января, 2023, 17:35 — ИА Регнум. В СК назвали число пострадавших при крушении самолета АН-2 в Ненецком автономном округе. Оно выросло до десяти человек. Двое человек погибли, среди них пилот. Об этом сообщила 9 января пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте.

Дарья Драй ИА REGNUM Медики

Всего на борту самолета находились 12 человек, в том числе два члена экипажа. Пострадавшие получили повреждения различной степени тяжести, сообщили в телеграм-канале СК.

«Вблизи поселка Каратайка в Ненецком автономном округе потерпело крушение воздушное судно Ан-2 с находящимися на борту пассажирами в количестве 12 человек. В настоящее время установлено двое погибших, остальные получили повреждения различной степени тяжести», — говорится в сообщении.

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Ранее стало известно, что по факту крушения самолета в Ненецком АО возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.