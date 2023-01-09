Киев, 9 января, 2023, 17:38 — ИА Регнум. Под Соледаром Донецкой Народной Республики, который российские военнослужащие освобождают от оккупации киевским режимом, пропали двое граждан Великобритании. Об этом 9 января сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники

Отмечается, что пропавшие Эндрю Бегшо и Кристофер Перри выехали в район боёв под видом «волонтёров» 6 января. 7 января о них стали беспокоиться, так как с британцами пропала связь.

По данным пресс-службы, полиция ведёт поиск граждан Великобритании. Заведено уголовное дело о пропаже без вести.

Как сообщало ИА REGNUM, Евгений Пригожин 9 января сообщил, что бойцы ЧВК «Вагнер» в ходе освобождения Соледара дошли до центра города и ведут ожесточённые бои за здание городской администрации. В Народной милиции ДНР сообщили, что подразделения ВСУ начали массово отступать из Соледара.