Аварийные отключения электроэнергии вводят во Львовской области
Львов, Украина, 9 января, 2023, 17:35 — ИА Регнум. Электроэнергию аварийно отключают 9 января на территории Львовской области, сообщает «Львовоблэнерго».
Иван Шилов ИА REGNUM
Львов
Ранее аналогичная информация поступила из Сумской области, где лимит потребления электроэнергии потребителями оказался превышен, и энергетики ввели внеплановые отключения.
Добавим, что на территории Львовской области наблюдаются отрицательные температуры, и потребление электроэнергии существенно выросло.
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