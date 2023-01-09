Львов, Украина, 9 января, 2023, 17:35 — ИА Регнум. Электроэнергию аварийно отключают 9 января на территории Львовской области, сообщает «Львовоблэнерго».

Иван Шилов ИА REGNUM Львов

Ранее аналогичная информация поступила из Сумской области, где лимит потребления электроэнергии потребителями оказался превышен, и энергетики ввели внеплановые отключения.

Добавим, что на территории Львовской области наблюдаются отрицательные температуры, и потребление электроэнергии существенно выросло.

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