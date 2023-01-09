Лондон, , 17:31 — REGNUM Принц Гарри обвинил британские средства массовой информации в разрушении отношений между ним и членами королевской семьи Великобритании.

Принц Гарри © IMAGO/Kirchner-Media/ТАСС

«Даже если бы было соглашение или договоренность между мной и моей семьей, существует третья сторона, которая сделает все, чтобы это было невозможно», — рассказал Гарри в интервью телеканалу ABC News 9 января.

Также принц обвинил СМИ Великобритании в разрушении отношений со своим братом Уильямом. «Они всегда ставили нас друг против друга», — добавил Гарри.

В начале года принц Гарри в интервью британскому телеканалу ITV заявил о намерении восстановить отношения с членами королевской семьи.

Ранее сообщалось, что Карл III извинился перед принцем Гарри за запрет для Меган Маркл на прощание с Елизаветой II.

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