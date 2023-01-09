Архангельск, 9 января, 2023, 17:31 — ИА Регнум. Архангельская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полётов в связи с крушением самолета Ан-2 авиакомпании АО «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд», произошедшем 9 января в 10 км от поселка Каратайка в Ненецком автономном округе.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиакатастрофа

На борту Ан-2, совершавшего полёт по маршруту рейса Нарьян-Мар — Каратайка ‑ Варандей, находилось 12 человек, в том числе два члена экипажа. В результате жесткой посадки два человека погибли, остальные получили повреждения различной степени тяжести.

«Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, соблюдение авиакомпанией требований безопасности полетов, техническое состояние воздушного судна. При наличии оснований примет меры прокурорского реагирования», — отметили в надзорном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, Архангельский следственный отдел на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ по факту крушения самолета Ан-2 возбудил уголовное дело. Дело возбуждено по части 3 статьи 263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц».