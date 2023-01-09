Москва, 9 января, 2023, 17:25 — ИА Регнум. Существующий в данный момент в России механизм проверок бизнеса нужно продолжать совершенствовать. Об этом 9 января заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Надо продолжать совершенствовать действующий механизм проверок, внедряя именно риск-ориентированный подход», — сказал он.

При этом премьер-министр РФ уточнил, что в этом случае главным является снижение административной нагрузки для соблюдающих все нормативы, не создающих угрозы для здоровья людей и окружающей среды и сохранение контроля там, где риски продолжают оставаться высокими.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство России продлило и расширило программу государственных гарантий бесплатной медицинской помощи до 2025 года.