Москва, 9 января, 2023, 17:22 — ИА Регнум. Российский кинорежиссёр Никита Михалков, который был госпитализирован с гриппом 5 января, остаётся в отделении реанимации, сообщили РИА Новости в медучреждении.

Дарья Драй ИА REGNUM Реанимация

В больнице рассказали, что пациент всё ещё находится реанимации. У 77-летнего Никиты Михалкова диагностирована двусторонняя полисегментарная пневмония, на фоне которой развился интоксикационный синдром.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о состоянии режиссёра Никиты Михалкова сообщили в больнице Москвы.