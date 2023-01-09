Кинорежиссёр Никита Михалков остается в реанимации
В реанимации остаётся госпитализированный ранее режиссёр Никита Михалков
Москва, 9 января, 2023, 17:22 — ИА Регнум. Российский кинорежиссёр Никита Михалков, который был госпитализирован с гриппом 5 января, остаётся в отделении реанимации, сообщили РИА Новости в медучреждении.
Дарья Драй ИА REGNUM
Реанимация
В больнице рассказали, что пациент всё ещё находится реанимации. У 77-летнего Никиты Михалкова диагностирована двусторонняя полисегментарная пневмония, на фоне которой развился интоксикационный синдром.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее о состоянии режиссёра Никиты Михалкова сообщили в больнице Москвы.