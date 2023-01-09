Берлин, 9 января, 2023, 17:25 — ИА Регнум. Ни Польша, ни Чехия не предлагали согласовать с Германией отправку Киеву немецких танков Leopard, сообщил 9 января журналистам официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

7th Army Training Command Leopard 2A4

«В настоящий момент мы не получали таких запросов», — заявил Хебештрайт, добавив, что Берлин изучит запросы со стороны Варшавы и Праги, если таковые поступят.

Напомним, после того, как в американской прессе появилась информация о планах Польши направить Киеву партию танков Leopard, польские власти заявили о том, что никаких масштабных поставок на Украину не планировали — поставить готовы разве что символическую партию.