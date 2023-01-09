Нарьян-Мар, 9 января, 2023, 17:19 — ИА Регнум. По факту крушения самолета АН-2 в Ненецком автономном округе возбуждено уголовное дело. Следователям предстоит установить причины авиапроисшествия, в результате которого погибли два человека, сообщили 9 января в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

Zajcsik Ан-2

Статья, по которой возбуждено уголовное производство, связана с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, что стало причиной смерти двух и более лиц.

Напомним, 9 января в Ненецком автономном округе потерпел крушение самолет, следовавший по маршруту Нарьян-Мар — Каратайка — Варандей — Нарьян-Мар. На его борту находились десять пассажиров, в том числе двое детей и два члена экипажа. По предварительным данным, погибли в результате ЧП два человека.

Предварительной причиной крушения назвали обледенение легкомоторного самолета. К месту аварии вылетели два вертолета с медиками и спасателями.

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