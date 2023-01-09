Штат Калифорния, США, 9 января, 2023, 17:16 — ИА Регнум. Число погибших в результате обрушившегося в воскресенье на Калифорнию шторма возросло до 12. Об этом сообщил губернатор штата Гэвин Ньюсом 9 января в ходе брифинга.

Li Jianguo/Xinhua/Global Look Press Шторм в Калифорнии

«Это очень печальный факт, за последние 10 дней 12 человек погибли в результате наводнений, что опять же больше, чем число граждан, которые погибли в результате лесных пожаров за последние два года <…>», — сообщил губернатор штата.

Также Гэвин Ньюсом добавил, что прошедшие наводнения стали смертоноснее регулярных лесных пожаров в Калифорнии.

Ранее президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден объявил о введении в Калифорнии режима чрезвычайной ситуации из-за шторма.

Как передавало ИА REGNUM, из-за ливней и шквалистого ветра более полумиллиона домов в штате Калифорния осталось без света.