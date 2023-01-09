Иркутск, 9 января, 2023, 17:14 — ИА Регнум. На западе Иркутской области зарегистрировано аномальное потепление. Об этом сообщили 9 января в ГУ МЧС по региону.

Константин Горбатов. Зима. Оттепель. 1910

Так, в Нижнеудинске столбики термометров поднялись до плюсовых отметок, идёт дождь.

«В наш регион пришёл циклон. Прямо сейчас в Нижнеудинске идёт дождь и плюсовая температура», ― говорится в сообщении ведомства в телеграм — канале.

Добавим, что, по данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 января местами в западных и северных районах региона ожидается усиление северо-западного ветра до 18-23 метра в секунду, сильный снег, метели.

В связи с непогодой Главное управление МЧС России по Иркутской области настоятельно рекомендует не отправляться в туристические походы.