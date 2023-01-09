При обстреле боевиками ВСУ Петровского района Донецка погибла мирная жительница

Донецк, , 17:10 — REGNUM В результате обстрела Петровского района Донецка со стороны боевиков преступного режима Киева погибла мирная жительница. Об этом 9 января сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале.

Последствия обстрела Донецка © Николай Тришин/ТАСС

«По уточненной информации, в результате обстрела Петровского района сегодня в 13:10 (совпадает с мск — Прим. ред.) по улице Кизильской погибла женщина 1984 года рождения», — написал он в своём сообщении.

Помимо того, мэр Донецка уточнил, что также при обстреле получил ранения мирный житель 1981 года рождения, который был затем доставлен в медучреждение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые силы Украины обстреляли Корсунку Херсонской области.

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