Донецк, 9 января, 2023, 17:10 — ИА Регнум. В результате обстрела Петровского района Донецка со стороны боевиков преступного режима Киева погибла мирная жительница. Об этом 9 января сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале.

Николай Тришин/ТАСС Последствия обстрела Донецка

«По уточненной информации, в результате обстрела Петровского района сегодня в 13:10 (совпадает с мск — Прим. ред.) по улице Кизильской погибла женщина 1984 года рождения», — написал он в своём сообщении.

Помимо того, мэр Донецка уточнил, что также при обстреле получил ранения мирный житель 1981 года рождения, который был затем доставлен в медучреждение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые силы Украины обстреляли Корсунку Херсонской области.