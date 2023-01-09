Оренбург, 9 января, 2023, 17:09 — ИА Регнум. Пожар произошёл на одном из военных полигонов Минобороны РФ в Оренбургской области, сообщает источник ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожарные

Сообщение о пожаре поступило накануне, 8 января, в 4:13 (время местное). Загорелись военные палатки на территории полигона.

На борьбу с огнём были направлены техника пожарно-спасательной части из Оренбурга и бригада из села Нижняя Павловка (Оренбургская область).

Пожар был локализован на площади 50 кв. м в 4:35 (время местное), а затем ликвидирован. В результате никто не был госпитализирован. Информация о пострадавших уточняется.