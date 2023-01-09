Брюссель, 9 января, 2023, 17:05 — ИА Регнум. На Украину 9 января с визитом прибыл заместитель главы Еврокомиссии (ЕК) Франс Тиммерманс. Как следует из заявления ЕК, он намерен встретиться с лидером киевского террористического режима Владимиром Зеленским и различными представителями правительства.

Christophe Gateau/dpa/Global Look Press Франс Тиммерманс

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Одной из тем обсуждения станет в том числе план восстановления страны после конфликта, а также конкретную поддержку энергетического сектора и энергоснабжения. Тиммерманс также обсудит «положение дел в стране и неотложные потребности на местах».

Премьер-министр киевского режима Денис Шмыгаль назвал визит замглавы ЕК в Киев «очередным свидетельством солидарности ЕС, ЕК, а также сигналом о долгосрочных отношениях и сотрудничестве».

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине декабря Европейская комиссия направила Украине транш помощи в размере €500 млн. Это третий по счёту и последний в 2022 году транш в рамках программы макрофинансовой помощи.

Напомним, в начале декабря власти Евросоюза согласовали кредитную поддержку Киеву в 2023 году на сумму €18 млрд. Новая помощь будет состоять из кредитов, выдаваемых на льготных условиях, со сроком погашения до 35 лет.