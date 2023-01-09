Пекин, 9 января, 2023, 16:57 — ИА Регнум. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на пленарном заседании Центральной комиссии Коммунистической партии Китая 9 января отдал распоряжение о необходимости нанести удар по коррупции.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

«Что касается борьбы с коррупцией, ситуация по-прежнему серьезная и сложная. Нужно нанести серьезный удар по политическим мошенникам со связями», — цитирует Си Цзиньпина агентство Xinhua.

Также председатель отметил, что необходимо направить все возможные и доступные силы на пресечение коррупции как таковой, чтобы люди в принципе не хотели иметь дело коррумпированными элементами.

Ранее сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин заявил о намерении Китая развивать и углублять сотрудничество со странами Центральной и Восточной Европы.