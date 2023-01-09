Москва, 9 января, 2023, 16:58 — ИА Регнум. Впервые стоимость арестованного имущества и изъятых ценностей у коррупционеров превысила размер причиненного материального ущерба. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 января, об этом сообщил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«По данным Генпрокуратуры, в прошлом году (2022 году — ред.) впервые стоимость арестованного имущества и изъятых ценностей превысила размер материального ущерба, причиненного коррупционными преступлениями», — сказал Пискарёв.

Если учесть, что, в соответствии с принятым нами законом, конфискованные у коррупционеров и полученные от реализации их имущества средства зачисляются в Пенсионный фонд и направляются на выплату пенсий, то это очень хороший результат, оценил парламентарий.

Пискарёв заверил, что парламентарии намерены продолжить работу над законами, которые перекрывают коррупционерам возможности использовать неправедно нажитое, в том числе цифровые активы.