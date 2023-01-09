Сейсмологи зафиксировали в Индонезии землетрясение магнитудой 5,2
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,2
Джакарта, 9 января, 2023, 16:57 — ИА Регнум. В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,2, сообщает Геологическая служба США.
(сс) Fabio Achilli
Побережье в Индонезии
По сообщению службы, землетрясение произошло 9 января. Эпицентр землетрясения находился в 131 км к югу от Джатирото, очаг землетрясения залегал на глубине 55 км.
Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.
Как сообщало ИА REGNUM, 5 января сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,7 на северо-востоке Афганистана.