Джакарта, 9 января, 2023, 16:57 — ИА Регнум. В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,2, сообщает Геологическая служба США.

(сс) Fabio Achilli Побережье в Индонезии

По сообщению службы, землетрясение произошло 9 января. Эпицентр землетрясения находился в 131 км к югу от Джатирото, очаг землетрясения залегал на глубине 55 км.

Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 января сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,7 на северо-востоке Афганистана.