Стокгольм, 9 января, 2023, 16:55 — ИА Регнум. Решение об увеличении почти в два раза — до десяти тысяч — ежегодного числа призываемых на военную службу приняли власти Швеции. Об этом 9 января сообщает агентство Bloomberg.

Eoghan OLionnain Оркестр шведской армии

Уточняется, что в ходе реализации таких намерений шведское правительство хочет обратиться к агентству по чрезвычайным ситуациям для того, чтобы последнее организовало подготовку молодых людей, не желающих получать военную подготовку, которым в случае начала военных действий предполагается предложить службу в муниципальных службах экстренной помощи.

«Опыт Украины рисует очень чёткую картину, как аварийно-спасательные службы сталкиваются с серьёзным давлением в своей работе по защите гражданских лиц, учитывая ситуацию с безопасностью, это срочная мера для укрепления общей обороноспособности», — заявил на пресс-конференции министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность в том, что Турция ратифицирует заявку Швеции на вступление в Североатлантический альянс.