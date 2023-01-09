Швеция почти в два раза увеличит ежегодное число призывников в армию
Власти Швеции увеличат ежегодное количество призывников в армию до десяти тысяч
Стокгольм, 9 января, 2023, 16:55 — ИА Регнум. Решение об увеличении почти в два раза — до десяти тысяч — ежегодного числа призываемых на военную службу приняли власти Швеции. Об этом 9 января сообщает агентство Bloomberg.
Уточняется, что в ходе реализации таких намерений шведское правительство хочет обратиться к агентству по чрезвычайным ситуациям для того, чтобы последнее организовало подготовку молодых людей, не желающих получать военную подготовку, которым в случае начала военных действий предполагается предложить службу в муниципальных службах экстренной помощи.
«Опыт Украины рисует очень чёткую картину, как аварийно-спасательные службы сталкиваются с серьёзным давлением в своей работе по защите гражданских лиц, учитывая ситуацию с безопасностью, это срочная мера для укрепления общей обороноспособности», — заявил на пресс-конференции министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность в том, что Турция ратифицирует заявку Швеции на вступление в Североатлантический альянс.