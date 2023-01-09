Кишинёв, 9 января, 2023, 16:57 — ИА Регнум. Правительство Молдавии обязано дать пояснение, почему в Молдавии повысили внутреннюю стоимость природного газа, когда на европейских рынках упала цена на данное топливо. Об этом 9 января заявил председатель оппозиционной партии «Шор» Илан Шор в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Природный газ

Он отметил, что компания «Молдовагаз» приобретает газ из национальных запасов по цене $1230 за 1 тыс. кубометров. Лидер оппозиции считает, что подобная схема «лишена любой логики».

«В то же время мы покупаем на европейских биржах по €900 евро за тысячу кубометров. Вопрос — почему? Ведь международные котировки в январе значительно упали и составили около $750 долларов за тысячу кубометров», — сказал Шор в видеообращении.

Политик предположил, что такая высокая цена в Молдавии сложилась с учётом затрат на газ, приобретённый по $1880 за тысячу кубометров, который теперь хранится в румынских и украинских хранилищах. Шор потребовал от молдавского правительства раскрытия ценообразования газа на внутреннем рынке республики.

Напомним, цена на российский газ для Молдавии с октября 2021 года зависит от ситуации на энергетическом рынке Европы. В сентябре 2022 года она выросла до $1883 за 1 тыс. кубометров топлива, в октябре снизилась до $1031 в связи с переходом на «зимнюю» формулу расчёта. В ноябре за 1 тыс. кубометров газа Молдавия платила $821, в декабре цена снизилась до $785.