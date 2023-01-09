Москва, 9 января, 2023, 16:50 — ИА Регнум. Денонсация Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию не означает, что Россия отказывается от уже принятых стандартов борьбы с ней, которые включены в национальное законодательство, заявил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв («Единая Россия»).

Duma.gov.ru Василий Пискарёв

«Денонсация Конвенции — это закономерный шаг, принимаемый в интересах защиты суверенитета и противодействия вмешательству во внутренние дела России. В условиях дискриминации и намеренной дискредитации нашей страны участие России в связанных с Конвенцией мероприятиях утратило всякий смысл и уже никак не связано с реальной борьбой с коррупцией, а попытки внешних сил повлиять на внутриполитическую ситуацию в нашей стране под видом борьбы с коррупцией необходимо пресекать», — отметил Пискарёв.

К выходу из Конвенции Россию вынуждает своими решениями комитет министров Совета Европы, лишивший Москву права голоса и возможности участвовать в обсуждении докладов о соблюдении Россией принятых на себя обязательств, которые готовятся в рамках ГРЕКО (Группы государств против коррупции), добавил парламентарий.

По его словам, Госдума продолжит совершенствовать законодательство в соответствии с Национальным планом противодействия коррупции.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроект о денонсации Российской Федерацией конвенции об уголовной ответственности за коррупции внес в Госдуму президент России Владимир Путин. Конвенция была подписана от имени Российской Федерации в Стасбурге 27 января 1999 года.