Тегеран, 9 января, 2023, 16:42 — ИА Регнум. Три человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса. Об этом в понедельник, 9 января, сообщает агентство Mehr.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Отмечается, что в ДТП, произошедшем в северной части Ирана, также пострадали 19 человек. Сам инцидент произошел в ночь на понедельник. Автобус, следуя по маршруту Ардебиль — Сарчам, сошел с трассы и перевернулся после падения на дорогу крупного обломка.

На место аварии прибыли бригады Красного Полумесяца, оказавшие пострадавшим необходимую первую помощь.

Ранее сообщалось, что при столкновении двух маршрутных такси в Нижегородской области пострадали восемь человек.