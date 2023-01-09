Киев, 9 января, 2023, 16:52 — ИА Регнум. Ни одна из стран Запада не предоставила Киеву столько военной помощи, сколько было нужно, написал 9 января украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Кулеба

Глава украинский дипломатии заявил, что Киев ценит военную помощь, оказанную западными партнёрами. При этом, «чтобы быть честным», он подчеркнул, что, по мнению Киева, «никто не сделал достаточно» для Украины.

Напомним, страны НАТО продолжают поставки оружия Киеву, прикрываясь при этом заявлениями о необходимости переговоров и о желании «мира на Украине». Между тем это оружие ВСУ применяют для убийства мирных жителей.

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Как заявил российский посол в США Анатолий Антонов, всякий раз очередная «помощь» Запада Киеву убеждает нацистов, что убийства мирных жителей останутся безнаказанными.