Лондон, 9 января, 2023, 16:41 — ИА Регнум. Великобритания впервые с начала конфликта на Украине рассматривает возможность поставки Киеву британских боевых танков Challenger 2. Об этом 9 января со ссылкой на источник сообщает телеканал Sky News.

spectator.co.uk Танки Challenger 2

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По словам собеседника, переговоры о поставке предположительно до десяти единиц боевой техники велись на протяжении «нескольких недель». При этом правительство Риши Сунака пока ещё не приняло окончательного решения. Однако, как отмечает телеканал, если Великобритания подпишет соглашение о такой поставке, она станет первой страной, которая откликнется на просьбы киевского режима оснастить его вооружённые силы мощными западными танками.

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Как отметил украинский источник, такой шаг ознаменовал бы значительное усиление западной поддержки Украины и мог бы побудить других союзников по НАТО, в частности Германию, последовать их примеру.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре в министерстве обороны Великобритании сообщили о поставке киевскому режиму новой партии ракет модели Brimstone-2. Отмечалось, что поставка партии высокотехнологичных самонаводящихся ракет класса «воздух — земля» осуществляется в рамках ранее принятого пакета военной помощи Украине.

В конце прошлого года Великобритания передала киевскому режиму свыше тысячи металлодетекторов и 100 наборов для обезвреживания взрывных устройств.