Москва, 9 января, 2023, 16:40 — ИА Регнум. В ходе телефонного разговора министр иностранных дел России Сергей Лавров пригласил своего коллегу из Китая Цинь Гана посетить Россию с визитом в удобное время. Об этом 9 января сообщает пресс-служба МИД РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

«Сергей Лавров пригласил министра иностранных дел КНР Цинь Гана посетить Россию в удобное время», — говорится в сообщении по поводу телефонного разговора глав внешнеполитических ведомств двух стран.

Кроме того, отмечается, что Лавров поздравил Цинь Гана с назначением на этот пост, пожелав ему успехов в должности главы МИД КНР.

При этом добавляется, что главы МИД России и Китая в ходе беседы отметили удовлетворение высокими темпами роста российско-китайского диалога.

«Отмечено важное значение прошедших 30 декабря 2022 года в формате видео-конференц-связи переговоров между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином для обеспечения дальнейшего стабильного поступательного развития всего комплекса российско-китайских отношений», — уточняется в сообщении.

Также указывается, что Лавров и Цинь Ган провели обсуждение глобальной и региональной повестки, отметив неприятие политики США и их сателлитов по установлению гегемонии в мире, «провоцированию с этой целью конфронтации в отношениях с Россией и Китаем, вмешательству в их внутренние дела, попыткам Запада сдержать развитие наших стран путём введения санкций и другим нелегитимным методам».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее новый глава МИД КНР Цинь Ган заявил, что Китай выразил готовность продвигать двусторонние отношения с Москвой.