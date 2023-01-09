Алиев сообщил о планах построить спортобъекты на подконтрольных Баку территориях Нагорного Карабаха

Баку, , 16:42 — REGNUM Правительство Азербайджана планирует построить ряд спортивных объектов во всех подконтрольных Баку районах Нагорного Карабаха. Об этом 9 января сообщил азербайджанский президент Ильхам Алиев, выступая на мероприятии, посвященном спортивным итогам ушедшего года.

Агдам © Петромарковский Дмитрий/ИТАР-ТАСС

«Все восстановительные работы будут проводиться на основе генпланов, которые предусматривают и создание спортивных объектов», — сказал Алиев.

В качестве примеров он рассказал, что идут работы по созданию проекта реконструкции стадиона «Имарет» в Агдаме. Кроме того, в том же городе планируется построить олимпийский спортивный комплекс. В селе Эйвазханбейли Агдамского района ранее уже заложили фундамент для конного комплекса.

Напомним, по итогам войны в Нагорном Карабахе в 2020 году под контроль Баку перешли Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы.

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