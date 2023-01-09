Москва, 9 января, 2023, 16:36 — ИА Регнум. Военнослужащие Росгвардии захватили архивные документы ВСУ, в которых говорится о системных недостатках в организации обороны важных объектов, многочисленных фактах разворовывания и повреждения имущества в воинских частях с целью незаконного обогащения, сообщает 9 января пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные ВСУ

В полученных документах говорится, что службой безопасности Украины установлено, что противоправным действиям способствовали: отсутствие или ненадлежащее состояние средств охраны войсковых объектов, отсутствие технических средств охраны на большинстве единиц войсковой техники и низкий уровень укомплектованности подразделений охраны.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 января в зону спецоперации из международного аэропорта Грозный вылетели порядка 300 бойцов ОМОНа «АХМАТ-1» Управления Росгвардии по Чеченской Республике.